Mit der Porsche AG steht der wohl der in Deutschland größte Börsengang aller Zeiten kurz bevor. Laut Bloomberg soll die konkrete Preisspanne bereits Anfang September bekannt gegeben werden. Im Raum steht eine Bewertung zwischen 60 und 85 Mrd. Euro. Zahlreiche der größten Investoren weltweit - u. a. T Rowe Price Group Inc., Qatar Investment sowie die Milliardäre Dietrich Mateschitz und Bernard Arnault - sollen laut Bloomberg bereits Interesse signalisiert und teilweise sogar erste Angebote eingereicht haben.

Zeit für einen SdK-Talk!

Wir laden daher alle SdK-Mitglieder zu einer virtuellen Informationsveranstaltung ein. Wir freuen uns sehr, Herrn Swen Lorenz dafür gewonnen zu haben. Swen Lorenz begleitet auf seinem Blog "Undervalued Shares" bereits seit Januar 2019 mit umfangreichem Research die Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding SE.

Nach dem sehr interessante Kapitalmarkttag im Juli 2022 zum Porsche Automobilgeschäft und der Veröffentlichung der Eckdaten zur Struktur des Börsengangs mit der Teil-Börseneinführung der neuen Vorzugsaktien (WKN POR911) stehen genug Eckdaten fest, um konkret über Chancen und Risiken - auch für die Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding SE - und mögliche Anlagestrategien zu sprechen. Swen Lorenz wird gemeinsam mit SdK-Sprecher Reinhard Martius, der die zukünftig eigenständig notierte Porsche AG seitens der SdK begleiten wird, sowie mit SdK-Vorstandsmitglied Paul Petzelberger über den bevorstehenden IPO diskutieren und Fragen der SdK-Mitglieder anschließend live zu beantworten.

Die Veranstaltung wird am 8. September 2022 um 18 Uhr stattfinden. Zur Anmeldung geht es über folgenden Link:

https://www.sdk.org/porsche

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und einen spannenden Informationsaustausch rund um den bevorstehenden IPO der Porsche AG!

