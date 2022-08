Die Aktie des Münchner Versicherers hatte am Montag kurz nach Handelsbeginn ein neues 52-Wochen-Tief markiert und damit ein Verkaufssignal generiert. Doch zum Glück aus Sicht der Aktionäre konnte sich der Kurs im Laufe des Tages stabilisieren. In einem freundlichen Gesamtmarkt geht es auch heute weiter nach oben. Für zwei Analysten ist das Potenzial riesig.Die Allianz notierte am Montag im Tief bei 167,60 Euro und damit 60 Cent unterhalb des 52-Wochen-Tiefs. Zu Handelsschluss aber ging der Versicherer ...

