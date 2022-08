Unterföhring (ots) -- Sky überträgt alle 306 Spiele der Liqui Moly Handball-Bundesliga (https://www.sky.de/sport/handball) 2022/23 live, den überwiegenden Teil davon exklusiv im deutschen Fernsehen- Sky Konferenz am Donnerstag und Sonntag wieder mit eigenem Experten und Kommentator- Experten-Team erneut bestehend aus Stefan Kretzschmar, Martin Schwalb, Pascal Hens und Heiner Brand- Franziska Niebert und Vincent Schuster verstärken KommentatorInnen-Team- Saisonauftakt mit dem Pixum Super Cup zwischen THW Kiel und SC Magdeburg live am Mittwoch ab 18.30 Uhr auf Sky Sport 1 und frei empfangbar auf skysport.de- 1. Spieltag von Donnerstag bis Sonntag, alle neun Spiele live und zwei Konferenzen- Handball Kompakt u.a. immer sonntags auf Sky Sport News- Die Handball-Bundesliga live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service WOW (https://www.wowtv.de/)Unterföhring, 30. August 2022 - Morgen geht es wieder los, wenn Meister SC Magdeburg und der Pokalsieger THW Kiel beim Pixum Super Cup aufeinandertreffen und der erste Titel der Saison vergeben wird. Die Partie wird erneut im Düsseldorfer PSD Bank Dome ausgetragen. Sky überträgt live auf Sky Sport 1 und frei empfangbar auf skysport.de. Ab 18.30 Uhr begrüßen Sky Experte Stefan Kretzschmar, Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Dennis Baier die Zuschauer live aus der Halle.Einen Tag später erfolgt dann bereits der Saisonstart der Liqui Moly Handball-Bundesliga (https://www.sky.de/sport/handball). Sky wird wieder alle 306 Spiele live übertragen, den überwiegenden Teil davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Wie auch in den vergangenen Jahren wird Sky alle Einzelspiele live anbieten, die meisten Partien wahlweise auch in der Sky Konferenz. Bei der Konferenz wird wie gehabt ein Kommentator und ein Experte durch die parallel laufenden Partien führen.Franziska Niebert und Vincent Schuster neue KommentatorInnenSky setzt in den Hallen und im Studio auf das Experten-Team bestehend aus Stefan Kretzschmar, Martin Schwalb, Pascal Hens und Heiner Brand, die Moderatoren Jens Westen, Gregor Teicher und Dennis Baier sowie die Kommentatoren Karsten Petrzika, Markus Götz, Florian Schmidt-Sommerfeld, Heiko Mallwitz, Hannes Herrmann, Oliver Seidler, Jürgen Schmitz, Carsten Fuljahn und Jürgen Müller. Neu dabei sind im Team Franziska Niebert und Vincent Schuster.Das Highlight-Format "Kompakt" gibt es wie gewohnt zweimal pro Woche auf Sky Sport News und Sky Sport jeweils am Donnerstag und Sonntag mit den Höhepunkten des Spieltags.1. Bundesliga-Spieltag mit Hamburg gegen Flensburg, Magdeburg gegen Hamm und Kiel gegen StuttgartAm Donnerstag geht es los mit den ersten vier Begegnungen. Dabei treffen u.a. im Nordderby HSV Hamburg und SG Flensburg-Handewitt aufeinander. Die erste Konferenz der neuen Saison bestreiten Sky Experte Pascal Hens und Kommentator Markus Götz.Am Samstag kommt es zur Partie zwischen Rhein-Neckar Löwen und MT Melsungen.Das erste Topspiel der Saison bestreiten am Sonntag der Meister SC Magdeburg und Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen. Sky Experte Martin Schwalb und Kommentator Karsten Petrzika begleiten das Spiel in Magdeburg ab 13.30 Uhr. Die Moderation übernimmt Jens Westen.Nachmittags stehen drei weitere Partien auf dem Programm, u.a. spielt Kiel gegen Stuttgart und die Füchse Berlin starten gegen Göppingen in die neue Saison.Attraktive Sky Angebote für alle HandballfansDie Handball-Übertragungen sind mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets (https://www.sky.de/bestellung/pakete-produkte/sky-sport-paket-169407) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Zudem können Handball-Fans die neue Saison auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streamingservice WOW (https://www.wowtv.de/) erleben. Wo sie wollen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. Zusätzlich zur gesamten Bundesliga-Saison streamen sie dort auch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky inklusive Fußball-Bundesliga und Premier League und vieles mehr.Neben dem jederzeit kündbaren WOW Live-Sport Abo für 29,99 Euro pro Monat bietet Sky allen Fans auch das WOW Live-Sport Jahres-Abo. 