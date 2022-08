Nach einer Talfahrt am Freitag und weiteren Verlusten am Montag erholen sich die US-Börsen am Dienstag zunächst etwas. Viel mehr als eine gewisse Erholung in einem insgesamt trüben Umfeld sei aber nicht zu erwarten, hieß es von Börsianern. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund 30 Minuten vor dem Handelsbeginn mit 0,6 Prozent im Plus auf 32.300 Punkte. Am Vortag war der bekannteste Wall-Street-Index erstmals wieder seit Ende Juli kurzzeitig unter die Marke von 32.000 Punkten gesackt.Alle ...

