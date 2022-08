DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 31. August (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/Industrieproduktion Juli *** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/staatliche Statistikbehörde) August *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vm/+29,0% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+29,9% gg Vj *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+6,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,8% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-4,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-4,4% gg Vj 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Gütersloh 09:30 EU/Abschluss informelles Treffen der Außenminister im Gymnich-Format (seit 30.8.); ca 14:30 PK, Prag *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +32.500 gg Vm zuvor: +48.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,5% zuvor: 5,4% 10:00 DE/Sto SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Stühlingen 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H, Hannover 10:00 DE/Bitkom-Präsident Berg, Vorstellung der Studie "Wirtschaftsschutz und Cybercrime", Berlin *** 10:30 DE/BGA-Präsident Jandura, PK zur wirtschaftlichen Lage und Perspektive des deutschen Großhandels, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Bundeskabinett, Abschluss-PK zur Klausurtagung mit Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesfinanzminister Lindner, Meseberg *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+8,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+8,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+7,9% gg Vj 11:00 DE/Aareal Bank AG, Online-HV 11:00 DE/Alstria Office Reit-AG, ao HV (virtuell) 11:00 CH/ABB Ltd, Capital Markets Day der Turbolader-Sparte Accelleron, Baden *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 14:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2022 stimmberechtigt im FOMC) bei der Dayton Area Chamber of Commerce *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +300.000 Stellen Mai: +128.000 Stellen *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,1 *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - DE/FDP-Bundestagsfraktion, Herbstklausur (bis 2.9.), Bremen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

