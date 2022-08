NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,80 Euro belassen. Laut einem Rohstoff-Informationsdienst haben nach ArcelorMittal eine Reihe weiterer Stahlproduzenten die Preise für Flachstahl in Europa erhöht, schrieb Analyst Alan Spence in einer ersten Reaktion am Dienstag. So habe auch Thyssenkrupp den Preis für warmgewalzte Profile auf 800 Euro je Tonne angehoben./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 08:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / 08:49 / ET



ISIN: DE0007500001

