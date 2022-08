Köln (ots) -Michael Schmid-Ospach ist am 29. August 2022 im Alter von 77 Jahren gestorben. Beim WDR war er in zahlreichen leitenden Positionen tätig. Von 1977 bis 1990 als Chef der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, danach als stellvertretender Fernsehdirektor, Leiter der Hauptabteilung Zentrale Aufgaben und ARTE-Beauftragter. Von 1997 an leitete er den WDR-Programmbereich Kultur und Wissenschaft und moderierte den ARD-Kulturweltspiegel.WDR-Intendant Tom Buhrow: 'Was immer Michael Schmid-Ospach auch anfasste und plante, der WDR profitierte stets von seiner Expertise, Tatkraft und seinem ungeheurem Einfallsreichtum. Hinzu kam sein großes kommunikatives Geschick. Sein Name steht für öffentlich-rechtlichen Qualitätsanspruch. Der WDR, das Land NRW mit seinen Medienunternehmen und Medieninstitutionen haben Michael Schmid-Ospach viel zu verdanken.'Von 2001 bis 2010 war er Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW (damals Filmstiftung NRW), darüber hinaus Aufsichtsratsvorsitzender des Adolf-Grimme-Instituts.Besuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.deFotos finden Sie unter ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationE-Mail:kommunikation@wdr.deTel.: 0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5309176