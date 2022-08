Das US-Verbrauchervertrauen (Conference Board-Daten für August) ist mit 103,2 deutlich besser ausgefallen als erwartet (Prognose für heute war 97,2; Vormonat war 98,4). Dazu schreibt das Conference Board, das die Daten erhebt: The Conference Board Consumer Confidence Index increased in August, following three consecutive monthly declines. The Index now stands at 103.2 (1985=100), up from 95.3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...