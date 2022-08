DJ PTA-News: PCC SE: Malaysisches Staatsunternehmen MBI bekundet Interesse zur Übernahme eines 5%-Anteils am Joint Venture PCG PCC - Gemeinsame Pressemitteilung der PCC SE und der PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG)

Kuala Lumpur (Malaysia)/Duisburg (pta043/30.08.2022/16:58) - Die PCC SE und die PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) haben am gestrigen Montag mit Mentri Besar Terengganu (Incorporated), MBI, einem Unternehmen des malaysischen Staats Terengganu, eine Interessensbekundung (EOI Letter) zur Übernahme eines 5%-Anteils an dem Joint-Venture-Unternehmen PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. (PCG PCC) unterzeichnet. Mit der gestrigen Unterzeichnung wird das Staatsunternehmen eine Due-Diligence-Prüfung in Bezug auf die PCG PCC durchführen, mit dem Ziel der endgültigen Investitionsentscheidung über den Erwerb von insgesamt 5 % des Eigenkapitals an dem Unternehmen. Das 2020 gegründete Joint Venture von PCC und PCG errichtet derzeit eine Anlage zur Produktion von Alkoxylaten (englisch Oxyalkylates, daher der Firmenname des Joint Ventures) am Standort Kertih in Terengganu.

Die Interessensbekundung wurde vom Repräsentanten von MBI, dem Staatssekretär von Terengganu, Tengku Sri Bijaya Raja Datuk Tengku Farok Hussin Tengku Abdul Jalil, unterzeichnet sowie darüber hinaus vom Managing Director und Chief Executive Officer von PCG, Ir. Mohd Yusri Mohamed Yusof, und vom Mitglied des Managementteams der PCC SE, Peter Berger, in Anwesenheit des Ministerpräsidenten von Terengganu, Dato' Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar.

Terengganus Ministerpräsident Dato' Seri Dr. Ahmad Samsuri erklärte: "PETRONAS ist durch seine verschiedenen Initiativen in den Bereichen Bildung, Gemeinwohl und Entwicklung sowie Umwelt maßgeblich an der Entwicklung von Terengganu beteiligt. Die Unterzeichnung ist ein weiterer Schritt zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung von Terengganu. Wir begrüßen diese Gelegenheit, ein strategischer Partner von PCG PCC zu sein. Die laufenden Investitionen von PCG und PCC SE in Alkoxylate wirken nicht nur als Katalysator für das Wachstum im Staat, sondern schaffen auch Beschäftigungsmöglichkeiten einschließlich hochqualifizierter Arbeitsplätze für die lokale Gemeinschaft."

Peter Berger, Mitglied des Managementteams der PCC SE, sagte: "Die PCC SE begrüßt die Investition des Staats Terengganu in die PCG PCC Oxyalkylates Sdn. Bhd. Das Gemeinschaftsprojekt macht derzeit gute Fortschritte. Der Bau der Anlage begann im Jahr 2021 und die Produktion soll im Jahr 2023 starten. Wenn die Anlage vollständig in Betrieb ist, wird sie bis zu 70.000 Tonnen pro Jahr an Spezial-Ethoxylaten und Spezial-Polyether-Polyolen produzieren. Dieses Projekt ist die erste Produktionsanlage für Alkoxylate in Südostasien mit zwei parallelen Produktionssträngen. Ziel ist es, die wachsende Nachfrage insbesondere in den Regionen Südostasien und Asien-Pazifik zu bedienen."

Ir. Mohd Yusri fügte hinzu: "PCG begrüßt das Bestreben des Staates, in die petrochemische Industrie einzusteigen. Der Staat hat PETRONAS und PCG kontinuierlich bei ihren Projekten unterstützt, indem er die notwendige Infrastruktur und Ressourcen für unser Wachstum bereitgestellt hat. Im Laufe der Jahre hat unsere starke Zusammenarbeit zu zahlreichen wirtschaftlichen Spin-offs geführt, von denen die Menschen in Terengganu profitiert haben. Wir hoffen, dass dieses neue Unternehmen unsere Beziehung weiter stärken wird."

Alkoxylate sind eine Gruppe von chemischen Rohstoffen, die Ethoxylate (nichtionische Tenside) und Polyether-Polyole umfassen. Diese Chemikalien werden für die Herstellung einer Vielzahl von Endprodukten verwendet: Ethoxylate unter anderem bei der Herstellung von Waschmitteln, Haushaltspflege- und Körperpflegeprodukten, Polyether-Polyole hauptsächlich zur Herstellung von PU-Schaum für Matratzen und Polsteranwendungen.

Über die PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit mehr als 3.300 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien, Silizium und Silizium-Derivaten sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Die PCC BakkiSilicon hf. betreibt in Island eine der weltweit modernsten und klimafreundlichsten Siliziummetall-Produktionsanlagen. Gegründet wurde die PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 979,6 Millionen Euro ein Konzernergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 197,5 Millionen Euro. Das Investitionsvolumen belief sich 2021 auf 110,9 Millionen Euro.

Weitere Informationen über die PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu.

Über die PETRONAS Chemicals Group Berhad

Die PETRONAS Chemicals Group Berhad (PCG) ist der führende integrierte Chemikalienhersteller in Malaysia und einer der größten in Südostasien. PCG betreibt eine Reihe von Weltklasse-Produktionsstandorten, die vom Rohstoff bis zum nachgelagerten Endprodukt vollständig vertikal integriert sind. Mit einer Gesamtproduktionskapazität von 12,8 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa) ist PCG hauptsächlich in der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf einer diversifizierten Palette chemischer Produkte, darunter Olefine, Polymere, Düngemittel, Methanol und andere Basischemikalien und Derivate, aktiv. Gelistet an Bursa Malaysia und mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der chemischen Industrie, ist PCG als Teil der PETRONAS-Gruppe etabliert, um den Wert aus Malaysias Erdgasressourcen zu maximieren.

PCG ist eines der Top-10-Unternehmen im FTSE4Good Bursa Malaysia (F4GBM) Index, unter den 200 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung. PCG verpflichtet sich, sicherzustellen, dass die Geschäftspraktiken den weltweit anerkannten Standards für Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) entsprechen.

Weitere Informationen über die PCG finden Sie unter http://www.petronaschemicals.com.my.

