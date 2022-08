TEMPE (IT-Times) - Der US-Solarmodule-Hersteller First Solar hat heute ein neues Investitionsprogramm für die Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, das den Kapazitätsaufbau in der US-Produktion vorsieht. First Solar Inc. (Nasdaq: FSLR) plant, bis zu 1,2 Mrd. US-Dollar in die Ausweitung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...