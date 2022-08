Smartbroker-Chef im Interview: Firmengründer André Kolbinger: "Es ist nicht so, als wäre bislang nichts fertiggestellt"

Wechsel im Vorstand, neuer Relaunch-Termin und BaFin-Lizenzerweiterung: Rund 36 Minuten lang stellte sich André Kolbinger, Gründer und CEO der Smartbroker Holding AG, am Dienstag den Fragen der aktienlust.TV-Redaktion.







"CEO André Kolbinger redet Tacheles", lautet die Überschrift zu einem aktuellen Interview von aktienlust.TV. Angesichts der jüngsten Meldungen der Smartbroker-Gruppe (bis zur Umfirmerung wallstreet:online-Gruppe) richteten viele User von aktienlust.TV Fragen an die Redaktion. Börsenprofi und aktienlust.TV-Moderator Jürgen Schmitt lud deshalb am Dienstag zu einem Gespräch vor laufender Kamera ein.



Dabei ging es unter anderem um den neuen Starttermin für das Großprojekt "Smartbroker 2.0", die Gründe für die Verzögerung und den Stand der BaFin-Lizenzerweiterung. Kolbinger stellte klar, dass der "neue Smartbroker" auf jeden Fall kommen werde und sich an der bisherigen Strategie nichts geändert habe - das Projekt sei aber komplexer und aufwendiger, als man bislang angenommen hatte.



Autor: Felix Rentzsch, Smartbroker-Unternehmenskommunikation

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )