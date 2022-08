Chartanalyse leicht gemacht! https://bit.ly/3Kz3dmg Laden Sie sich jetzt den neuen Fast Break-Report von Stefan Klotter kostenlos herunter. Anfang März stand der Goldpreis bei über 2000 US-Dollar, doch seither geht es nur noch bergab. Und das obwohl es an Krisen momentan nicht mangelt. Was ist aus dem beliebten "Inflationsschutz" und "Krisenmetall" Gold geworden - Wie sicher der Hafen Gold noch ist, was die zahlreichen Derivate und Kontrakte damit zu tun haben und wie Anleger jetzt am besten investieren können, das erklärt unser Charttechnik-Experte Stefan Klotter im Video. Kapitel: 0:00 Einleitung 1:08 Historische Einordnung 2:15 Problem Papier-Gold 6:20 Das verrät der Chart 8:50 Fazit und Anlagechance