Trotz Berichten über Warnschüsse des taiwanesischen Militärs auf zivile Drohnen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag stabil präsentiert. So legte der DAX obgleich der Sorgen um eine neuerliche Zuspitzung des Konflikts zwischen China und Taiwan leicht zu und schloss knapp unterhalb der wichtigen 13.000-Punkte-Marke.Mehrere Marktteilnehmer werteten die Kurserholung allerdings nur als "Rally im Bärenmarkt", als eine kurze Aufwärtsbewegung in einem weiter vorherrschenden Abwärtstrend. Seit ...

