The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.08.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.08.2022



ISIN Name

CA7813021044 RUGBY MINING LTD

AU000000KGM4 KALNORTH GOLD MINES LTD

AU0000232852 A.N.Z. BKG GRP DEF.

US68571X1037 ORCHID ISLAND CAPIT.DL-01

US6960774031 PALATIN TECHS DL-,01

US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01

