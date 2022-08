Der Edelmetallsektor kommt nicht zur Ruhe. Weder Gold noch Silber will es in der aktuellen Phase gelingen, nachhaltige Erholungsbewegungen zu initiieren und so den Würgegriff der Korrektur zu lockern. Der Edelmetallsektor kommt nicht zur Ruhe. Weder Gold noch Silber will es in der aktuellen Phase gelingen, nachhaltige Erholungsbewegungen zu initiieren und so den Würgegriff der Korrektur zu lockern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...