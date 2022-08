DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 12.923 Pkt - Flatexdegiro-Aktie mit leichtem Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig Bewegung gab es im nachbörslichen Handel am Dienstag. Dieser sei insgesamt in sehr ruhigen Bahnen verlaufen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Für die Flatexdegiro-Aktie ging es um 0,7 Prozent nach oben. Hier sollen nach Aussage des Teilnehmers Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht worden sein.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 12.923 12.961 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 30, 2022 16:29 ET (20:29 GMT)

