Auch wenn die Börsen sich im Tagesverlauf etwas erholen konnten, so blieb es unter dem Strich doch bei roten Vorzeichen für DAX, Dow Jones und Co. Diesem Trend konnten sich nur wenige Titel entziehen und selbst einige der Anleger-Lieblinge mussten sich mit Verkaugfsdruck herumschlagen.Bei der Aktie von Plug Power (US72919P2020) etwa mussten Verluste von 0,3 Prozent beklagt werden, was den Kurs auf 28,99 Euro zurückbeförderte. Der jüngste Angriff der Bullen auf die Marke von 30 Euro wollte damit wieder einmal nicht gelingen. Ein Weltuntergang ist das aus ...

