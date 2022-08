Andersen Global baut seine Afrika-Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit der in Tansania ansässigen Anwaltskanzlei Lawhill and Co. Advocates weiter aus.

Lawhill and Co Advocates mit Sitz in Daressalam wurde 2019 gegründet und arbeitet mit lokalen und internationalen Kunden zusammen, darunter Unternehmen und internationale Beratungsorganisationen. Die Kanzlei bietet unter der Leitung des Managing Partners Hadija Kinyaka Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Gesellschafts- und Handelsrecht sowie strategische Zivilprozesse in verschiedenen Branchen an, einschließlich Telekommunikation, Energie und Infrastruktur, natürliche Ressourcen, Banken und Finanzen, internationaler Handel sowie Beschäftigung und Einwanderung.

"Unser Team aus Fachleuten für Steuer- und Unternehmensrecht bemüht sich, branchenübergreifend den Standard für Qualitätsdienstleistungen zu setzen und ein One-Stop-Shop für alle Geschäftsanforderungen zu sein", so Hadija. "Die letzten Jahre stellten für unsere Kanzlei eine Zeit des Umbruchs dar, und diese Zusammenarbeit mit Andersen Global verbessert unsere Fähigkeit, unseren lokalen, regionalen und internationalen Mandanten einen erstklassigen Service zu bieten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es der Kanzlei effektiv, ihre Vision zu verwirklichen, eine der führenden Steuer- und Wirtschaftskanzleien in Tansania zu bleiben, und ist ein wichtiger Meilenstein für unsere globale Reichweite."

"Hadija und ihr Team setzen durchweg höchste professionelle Standards und haben eine Kanzlei aufgebaut, die auf Transparenz und Verantwortungsbewusstsein basiert", fügte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, hinzu. "Da wir in der Region Afrika auch weiterhin eine starke Präsenz aufbauen wollen, wird Lawhill and Co. Advocates wertvolle Einblicke in den tansanischen Markt liefern und synergetisch mit den umliegenden Mitgliedskanzleien und kooperierenden Kanzleien zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Service auf globaler Ebene zu gewährleisten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 12.000 Juristen und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 380 Standorten vertreten.

