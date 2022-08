Köln (ots) -Sigmar Gabriel bei "maischberger": Ex-Wirtschaftsminister offen für GaspreisdeckelDer frühere SPD-Vorsitzende und Bundeswirtschaftsminister a.D. Sigmar Gabriel hat sich für einen Gaspreispreisdeckel ausgesprochen. "Ich bin sehr dafür, dass wir das, was Herr Habeck nicht möchte, trotzdem diskutieren: Einen Gaspreisdeckel. Das finde ich vernünftig", sagte Gabriel in der ARD-Talksendung "maischberger" im Ersten. "Das kostet viel Geld und man wird dann die Schuldenbremse nicht einhalten können. Aber man hat dann nicht so schwere Verwerfungen, wie sie uns jetzt drohen."Der SPD-Politiker forderte darüber hinaus weitere Entlastungen für Menschen mit mittlerem Einkommen. Das Mittel dürfe "nicht (sein), ich helfe den ganz Armen und ich nehme ein bisschen oben weg", sagte Gabriel. Er verstehe die Befürchtungen der Bundesregierung, "nicht den Falschen etwas zu geben". Aber, so Gabriel im Ersten: "Meine politische Erfahrung ist: Der Versuch Mikromanagement zu betreiben, kostet am Ende mehr Geld für die Bürokratie der Kontrolle als die eigentliche Maßnahme"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5309242