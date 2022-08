Gewaltiges Potenzial...: Silber und Gold sollten bald höher notieren!

Anzeige / Werbung

Die Zeiten sind alles andere als einfach! Von Rezession bis Stagflation ist alles möglich. Edelmetalle hingegen sollten eigentlich profitieren.

In den USA wird nach dem jüngsten Jackson Hole-Symposium zunehmend eine Rezession erwartet. Da der sichere Hafen Gold eigentlich immer attraktiver werden sollte, sollten auch die Preise steigen. Als Inflationsschutz und auch als Vermögenssicherung in einem problematischen Finanzsystem eignet sich Gold besonders gut als Anlagevehikel. Aber auch Silber, ist ein hervorragendes Edel- und Industriemetall. Das Gold-Silber-Verhältnis von 93,6 spricht aktuell eindeutig mehr für Silber. Zudem, so Marktbeobachter, stehe der Silbermarkt vor einem gewaltigen Defizit!

Schwankungen im Preis, z.B. durch Rezessionsängste wie jetzt, muss man aushalten. Denn an der Börse wird die Zukunft gehandelt und vermutlich gerade eine Rezession eingepreist. Hohe Inflationsraten sprechen ebenfalls für Silberinvestments, zumal Silber auch im Bereich der grünen Energien ein essenzieller Rohstoff ist, allen voran in der Solarbranche. Auch das 5G-Netz, das ausgebaut wird, braucht Silber. Da sollte jetzt eigentlich genau die richtige Zeit sein, um in gute Silberaktien wie Discovery Silver zu investieren.

Discovery Silver mit solider Q2-Bilanz und großartigen Perspektiven für "Cordero'!

Mit den Ergebnissen für das zweite Quartal 2022 schaut Discovery Silver (WKN: A3CM15) nicht nur auf eine erfolgreiche Zeit mit hochgradigen Bohrresultaten auf "Cordero' und solider Cash-Position zurück, sondern definiert damit gleichzeitig die künftigen Meilensteine für seine weitere erfolgreiche Entwicklung. Die hört bei Discovery auf den Namen "vorläufige Machbarkeitsstudie' und soll im vierten Quartal 2022 für dessen mexikanisches Vorzeige-Silberprojekt vorgelegt werden.

Folglich sind aktuell alle Augen und Bohrer auf genau diese Studie gerichtet - auch mit Blick auf die phänomenalen Resultate, die in den letzten Monaten vermeldet wurden. Diese nämlich sind letztlich ein Gradmesser für die weitere Entwicklung von "Cordero', da die Bohrungen vornehmlich der Aufwertung der Ressourcen und der Erweiterung der vorläufigen Machbarkeitsstudie dienten.

Hochgradige Highlights in unmittelbarer "PEA'-Gruben-Nähe!

Zwischen Mai und Juli des laufenden Jahres konnte Discovery wahrliche Volltreffer von seinem Silber-Vorzeigeprojekt "Cordero' vermelden. Zu den Highlights, die die vorläufige Machbarkeitsstudie auf ein höheres Level hieven könnten, zählt zweifelsohne das, was Bohrloch C21-560 zutage förderte, nämlich durchschnittlich 606 g/t Silberäquivalent AgEq (234 g/t Ag, 0,15 g/t Au, 3,8 % Pb und 6,5 % Zn) über 18,1 m! Das wohlgemerkt unmittelbar unterhalb der Ressourcengrube, deren Potenzial die Grundlage für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA') vom Ende 2021 bildete. Wir erinnern uns, dass die "PEA' den Kapitalwert für "Cordero' im Upside-Case mit rund 1,9 Milliarden USD bezifferte.

Inspiriert von dieser Bestleistung, legte sich auch Bohrloch C21-564 mächtig ins Zeug und lieferte herausragende 337 g/t AgEq (95 g/t Ag, 0,21 g/t Au, 1,9 % Pb und 4,5 % Zn) über 33,9 m, und auch das kurz unterhalb der Ressourcengrube.

Weitere Höhepunkte in geringer Tiefe unterhalb der Grube steuerte zudem noch Bohrloch C21-544 mit großartigen 122 g/t AgEq (45 g/t Ag, 0,07 g/t Au, 0,9% Pb und 1,2% Zn) über 115,7 m bei.

Erstklassige Ergebnisse auch außerhalb der Ressourcengrube!

Außerhalb der Ressourcengrube setze Bohrloch C21-574 mit 483 g/t AgEq (272 g/t Ag, 0,16 g/t Au, 4,1 % Pb und 1,9 % Zn) über 3,3 m ein bemerkenswertes Ausrufezeichen.

Dem wollte Bohrloch C22-605 scheinbar in Nichts nachstehen - und lieferte herausragende 265 g/t AgEq (89 g/t Ag, 0,13 g/t Au, 1,8 % Pb und 3,0 % Zn) über 38,6 m. Das wohlgemerkt in einem Gebiet, das zuvor als niedrig-gradig modelliert wurde.

Ebenso überzeugte C22-609 als Discoverys nordöstlichstes Bohrloch, mit 150 g/t AgEq (54 g/t Ag, 0,08 g/t Au, 0,5 % Pb und 1,3 % Zn) über 33,1 m, inklusive einer hochgradigen Zugabe von 115 g/t AgEq (35 g/t Ag, 0,01 g/t Au, 0,9% Pb und 1,4% Zn) über 198,2 m.

Quasi in der Peripherie von "Corderos' großartigem Potenzial, nämlich 700 m außerhalb der aktuellen Ressource und rund 180 m unterhalb der historischen Abbaugebiete an der Oberfläche, setze Bohrloch C22-610 mit 388 g/t AgEq (115 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 3,7 % Pb und 4,1 % Zn) über 32,6 m, inklusive 660 g/t AgEq (187 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 6,5 % Pb und 7,2 % Zn) über 17,8 m einen prominenten Schlussstrich unter das illustre "Best-of' der Bohrlöcher.

Finanziell, nachhaltig und personell formidabel aufgestellt!

Mit einem Cash-Bestand von rund 63,6 Mio. CAD, einem Gesamtvermögen von über 101 Mio. CAD, einem Betriebskapital von mehr als 62,5 Mio. CAD und einem fetten Eigenkapitalpolster mit knapp 99,3 Mio. CAD, befindet sich Discovery Silver weiterhin in einer finanziell starken Position, die als beste Basis für die Weiterentwicklung von "Cordero' dient.

Neben dem monetären Mehrwert schafft Discovery auch auf anderen Ebenen Nachhaltiges. Das gilt vor allem für seine weiterhin mit voller Kraft vorangetriebenen Bemühungen, wichtige "ESG'-Auszeichnungen wie die "Clean Energy Certification', ein Umweltprüfungsprogramm der mexikanischen Bundesregierung, oder auch die mexikanische Auszeichnung "Sichere Industrie', zu erhalten. Einen Großteil der hierfür erforderlichen umfangreichen arbeitsrechtliche Vorschriften erfüllt Discovery bereits.

Hinzu kommen Auszeichnungen wie "Great Place to Work' und "Socially Responsible Enterprise', die sich Discovery mittels erfolgreicher "ESG'-Integration bis Ende des laufenden Jahres ans stolze Revers heften möchte.

Zu ambitionierten Wachstumsplänen eines Unternehmens wie Discovery Silver gehört natürlich auch eine entsprechend erfahrene Führungsmannschaft. Mit der Ernennung von Tony Makuch als Interim Chief Executive Officer, der als mit allen Bergbau-Wassern gewaschener Ingenieur gilt und mehr als 35 Jahre Führungserfahrung bei großen globalen Branchenplayern in die Waagschale wirft, und mit Tony Esplin als neuen Chief Operating Officer, der über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Bergbauindustrie verfügt, kann Disovery seine nächsten Erfolgsetappen nun noch gezielter ansteuern.

https://www.youtube.com/watch?v=JclRdKpqPlY&t=105s

Fazit: Die vorläufige Machbarkeitsstudie ist das Maß aller zukünftigen Dinge!

Für Tony Makuch, untermauern die in Q2-2022 gemachten Fortschritte, dass Discovery Silver (WKN: A3CM15) mit der weiteren Entwicklung seines Flaggschiffs "Cordero' auf dem besten Weg ist:

"Erste metallurgische Testergebnisse unterstreichen mit hervorragenden Gewinnungsraten von 90-95 % für Ag, Pb und Zn sehr deutlich, dass "Cordero' das Potenzial hat, sich zu einer Silberanlage der "Stufe 1' zu entwickeln. Selbes gilt für die hochgradigen Ergebnisse unserer "Phase-2'-Bohrungen, nicht nur in unmittelbarer Nähe der Ressourcengrube, sondern auch an deren Ränder. Umso zuversichtlicher sind wir angesichts all der Resultate, die unsere Erwartungen weit übertroffen haben, dass unsere vorläufige Machbarkeitsstudie die Ressource von "Cordero' sowohl erweitern wie auch aufwerten wird. Und nicht zuletzt sind wir fest davon überzeugt, dass diese Studie auf Datenbasis von annähernd 300.000 Bohrmetern und drei detaillierten metallurgischen Testprogrammen, ein Erschließungsprojekt sein wird, dass Maßstäbe in unserer Branche setzen wird."

Die Ende 2021 abgeschlossene vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung für "Cordero' zeigte bereits eindrucksvoll das Potenzial dieses Projekt. Unterm Strich ergab diese für die 16-jährige Lebensdauer der Mine eine durchschnittliche Jahresproduktion von 26 Millionen Unzen Silberäquivalent bzw. 23 Millionen zahlbare Silberunzen, bei durchschnittlichen Gesamtförderkosten von nur 12,35 USD pro Unze Silber.

Die Durchführung der vorläufigen Machbarkeitsstudie soll über eine darauffolgende definitive Machbarkeitsstudie zu einer Bauentscheidung führen, wodurch letztlich die hervorragenden Gewinnspannen und die Kapitaleffizienz dieses großen, margenstarken Projekts in die Praxis führen könnten.

