FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Inflation/Rolle der EZB:

"Um 7,9 Prozent sind die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. (.) Derweil ist im September mit einem weiteren Anstieg des Preisniveaus in Deutschland zu rechnen. Für Oktober wird dann mit der Gasumlage sogar noch mal ein regelrechter Preissprung erwartet. Wenn der EZB-Rat am Donnerstag kommender Woche zu seiner Zinssitzung zusammenkommt, sollte er das alles sorgfältig wägen. Ein kräftiger Zinsschritt um mindestens 0,5 Prozentpunkte ist überfällig. Zwar kann die Notenbank keine günstigere Energie beschaffen und auch keine billigeren Brötchen backen. Sie kann aber verhindern, dass mit den Preissteigerungen sich auch die Inflationserwartungen und das Verhalten der Menschen verändern. (.) Je länger die Notenbank in der Geldpolitik zögert zu handeln, desto schmerzhafter können die Folgen werden."/yyzz/DP/nas