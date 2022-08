Metall Zug AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Fusionen & Übernahmen

Metall Zug AG: Vollzug des Zusammenschlusses von Schleuniger und Komax ist erfolgt



31.08.2022 / 06:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Zug, 31. August 2022 - Der Vollzug des Zusammenschlusses zwischen der Schleuniger Gruppe und der Komax Gruppe ist am 30. August 2022 erfolgt. Metall Zug erzielt hierdurch einen einmaligen und EBIT-wirksamen Buchgewinn von voraussichtlich CHF 90 Mio. Nachdem die zuständigen Wettbewerbsbehörden ihre Freigabe für den Zusammenschluss von Schleuniger und Komax erteilt haben, ist der Vollzug dieser Transaktion am 30. August erfolgt. Die Kapitalerhöhung der Komax Holding AG hat an besagtem Datum stattgefunden und die dabei neu ausgegebenen 1'283'333 Namenaktien wurden im Austausch gegen die 100%-Beteiligung an der Schleuniger AG der Metall Zug AG zugeteilt. Metall Zug hält damit eine Beteiligung von 25% an der Komax Holding AG. Die Schleuniger Gruppe wird bis am 31. August 2022 in der Konzernrechnung der Metall Zug Gruppe vollkonsolidiert. Ab 1. September 2022 wird der Anteil der Metall Zug AG am Konzernergebnis der Komax Gruppe im Finanzergebnis der Metall Zug AG ausgewiesen. Die Metall Zug erzielt aus der Transaktion einen einmaligen und EBIT-wirksamen Buchgewinn in Höhe von voraussichtlich CHF 90 Mio. (basierend auf dem Vortages-Schlusskurs der Aktien der Komax Holding AG von CHF 254.50). Über die Metall Zug Gruppe Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt nach der Dekonsolidierung der Schleuniger Gruppe rund 2'400 Mitarbeitende und umfasst vier Geschäftsbereiche: Infection Control (Belimed Gruppe)

Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

Technologiecluster & Infra (Tech Cluster Zug AG, Urban Assets Zug AG)

