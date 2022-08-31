The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.08.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2022
ISIN Name
XS1285867419 SPAREBK 1 BOLIG.15/22 MTN
XS1285892870 OP-ASUNTOLUOTTOP.15/22MTN
US166764AB69 CHEVRON 12/22
DE0001135499 BUNDANL.V.12/22
DE0001108678 BUNDANL.V.12/22NK OZSS
XS1105276759 BMW FIN. NV 14/22 MTN
AU3CB0227841 LANDWIRT.R.BK 15/22AD MTN
XS0318345971 EIB EUR. INV.BK07/22ZOMTN
XS0319509294 GENERAL ELECT. 07/22 MTN
DE000A287054 G. PALMALLE. 21/22
DE000RLP0355 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2012
XS1876097715 MBANK 18/22
EU000A1G0A16 EFSF 12/22 MTN
XS0318729950 DT.BK AG LDN 07/22 FLRMTN
DE000A28USX8 G. PALMALLE. 20/22
DE0001143717 BUNDANL. KPS 4.9.22
US594918BH60 MICROSOFT 15/22
DE000HSH4XN9 HCOB SZ III 15/22
DE000A2E3707 ASKNET SOLUT.AG NA O.N.
DE000A2E4ZE9 DT.PFBR.BANK PF.R.15272
DE000CB0F4U3 COBA FESTZINSANL.S.IHS373
XS2049802767 M.B.INT.FIN. 19/22 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2022
ISIN Name
XS1285867419 SPAREBK 1 BOLIG.15/22 MTN
XS1285892870 OP-ASUNTOLUOTTOP.15/22MTN
US166764AB69 CHEVRON 12/22
DE0001135499 BUNDANL.V.12/22
DE0001108678 BUNDANL.V.12/22NK OZSS
XS1105276759 BMW FIN. NV 14/22 MTN
AU3CB0227841 LANDWIRT.R.BK 15/22AD MTN
XS0318345971 EIB EUR. INV.BK07/22ZOMTN
XS0319509294 GENERAL ELECT. 07/22 MTN
DE000A287054 G. PALMALLE. 21/22
DE000RLP0355 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2012
XS1876097715 MBANK 18/22
EU000A1G0A16 EFSF 12/22 MTN
XS0318729950 DT.BK AG LDN 07/22 FLRMTN
DE000A28USX8 G. PALMALLE. 20/22
DE0001143717 BUNDANL. KPS 4.9.22
US594918BH60 MICROSOFT 15/22
DE000HSH4XN9 HCOB SZ III 15/22
DE000A2E3707 ASKNET SOLUT.AG NA O.N.
DE000A2E4ZE9 DT.PFBR.BANK PF.R.15272
DE000CB0F4U3 COBA FESTZINSANL.S.IHS373
XS2049802767 M.B.INT.FIN. 19/22 MTN
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