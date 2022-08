The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.08.2022ISIN NameXS1285867419 SPAREBK 1 BOLIG.15/22 MTNXS1285892870 OP-ASUNTOLUOTTOP.15/22MTNUS166764AB69 CHEVRON 12/22DE0001135499 BUNDANL.V.12/22DE0001108678 BUNDANL.V.12/22NK OZSSXS1105276759 BMW FIN. NV 14/22 MTNAU3CB0227841 LANDWIRT.R.BK 15/22AD MTNXS0318345971 EIB EUR. INV.BK07/22ZOMTNXS0319509294 GENERAL ELECT. 07/22 MTNDE000A287054 G. PALMALLE. 21/22DE000RLP0355 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2012XS1876097715 MBANK 18/22EU000A1G0A16 EFSF 12/22 MTNXS0318729950 DT.BK AG LDN 07/22 FLRMTNDE000A28USX8 G. PALMALLE. 20/22DE0001143717 BUNDANL. KPS 4.9.22US594918BH60 MICROSOFT 15/22DE000HSH4XN9 HCOB SZ III 15/22DE000A2E3707 ASKNET SOLUT.AG NA O.N.DE000A2E4ZE9 DT.PFBR.BANK PF.R.15272DE000CB0F4U3 COBA FESTZINSANL.S.IHS373XS2049802767 M.B.INT.FIN. 19/22 MTN