Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 31.08.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 669 internationalen Medien
Neues Spiel, neues Glück: 6.250% - American Lithium reloaded?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2E370 ISIN: DE000A2E3707 Ticker-Symbol: ASKN 
Xetra
29.08.22
17:36 Uhr
0,466 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ASKNET SOLUTIONS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ASKNET SOLUTIONS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,4000,45830.08.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ASKNET SOLUTIONS
ASKNET SOLUTIONS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASKNET SOLUTIONS AG0,4660,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.