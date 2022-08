The following instruments on XETRA do have their first trading 31.08.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.08.2022Aktien1 AU000000STA5 Strandline Resources Ltd.2 US68571X3017 Orchid Island Capital Inc.3 US6960775020 Palatin Technologies Inc.4 CA78132X1042 Rugby Resources Ltd.Anleihen1 FR001400CHQ6 Bpifrance SACA2 SE0018040867 Go North Group AB3 DE000NLB3ZB6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 CH1206367422 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken5 XS2525246901 Nationwide Building Society6 DE000A30VS56 PCC SE7 DE000HLB42P5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB76Q1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale