Gemeinsam wird man ein Batteriewerk in den USA bauen. Anfang 2023 ist der Baubeginn des US-Batteriewerks geplant, 2025 soll es in die Massenproduktion gehen. Mit einer angestrebten maximalen Produktionskapazität von etwa 40 GWh können die Japaner die HONDA-Werke in Nordamerika beliefern. HONDA ist damit auch ein potenzieller Nutznießer des vom US-Kongress kürzlich verabschiedeten Inflation Reduction Act, der Steuergutschriften von bis zu 7.500 $ für in den USA verkaufte E-Autos ermöglicht. Voraussetzung ist, dass sie in den USA hergestellt werden, 40 % ihrer Batteriematerialien aus den USA oder aus Ländern stammen, mit denen die USA ein Freihandelsabkommen geschlossen haben, und 50 % ihrer Batteriekomponenten in Nordamerika montiert werden. HONDA, bisher eher ein Nachzügler im Bereich E-Mobility, tritt nun investitionsseitig das Gaspedal. Die Aktie versucht sich am Ausbruch aus dem Konsolidierungsmuster,ab 3.700 JPY wird ein Kaufsignal mit Tradingziel 4.000 JPY generiert.



