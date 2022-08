Spexis AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Spexis kündigt Präsentation der Halbjahreszahlen 2022 sowie Teilnahme an Branchen- und Investorenkonferenzen im September an



31.08.2022 / 07:30 CET/CEST



Allschwil, Schweiz, 31. August 2022 Spexis kündigt Präsentation der Halbjahreszahlen 2022 sowie Teilnahme an Branchen- und Investorenkonferenzen im September an Spexis AG (SIX: SPEX), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im klinischen Entwicklungsstadium, das sich auf die Bereiche seltene Krankheiten und Onkologie konzentriert, gab heute bekannt, dass das Unternehmen am Dienstag, den 6. September 2022 um 14 Uhr CET (8 Uhr ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast zu den Halbjahresergebnissen 2022 mit einem Update zur Geschäftsentwicklung abhalten wird. Zur Teilnahme verwenden Sie bitte die folgenden Nummern: France: +33 (0)1 70 730 3 39 Germany: +49 (0)69 22222 5197 Italy: +39 0200638217 Switzerland: +41 (0)44 580 7279 United Kingdom +44 (0)330 165 4012 United States +1 646-828-8073 Wählen Sie sich bitte ca. 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein. Bitte geben Sie auf Nachfrage den Titel der Veranstaltung - "Spexis H1 2022 Financial Results and Business Update" - und den folgenden Bestätigungscode an: 7688870. Die Präsentation wird auch als Webcast verfügbar sein: Für Teilnehmer der Telefonkonferenz: https://www.webcast-eqs.com/spexis20220906/ no-audio ( Audio via Telefon, Präsentation im Webbrowser)

Livestream: https://www.webcast-eqs.com/spexis20220906 (Audio und Präsentation über den Webbrowser; für passive Teilnehmer) Eine Aufzeichnung wird im Anschluss an die Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations / Kalender hier oder über den oben stehenden Link verfügbar sein. Darüber hinaus wird das Management-Team im September an den folgenden Konferenzen teilnehmen: Herbstkonferenz

5. - 6. September 2022, Frankfurt a.M., Deutschland Stephan Wehselau, COO, wird am 6. September um 10.45 Uhr CET eine Unternehmenspräsentation halten und darüber hinaus Investoren treffen. Sachs Associates 22nd Annual Biotech in Europe Forum

21. - 22. September 2022, Basel, Schweiz Dr. Jeff Wager, CEO, wird eine Unternehmenspräsentation halten und für Investorentreffen zur Verfügung stehen. BioPharm America

28. - 29. September 2022, Boston, USA (Präsenzveranstaltung) & 4. - 5. October 2022 (virtuell) Dr. Jeff Wager, CEO, wird am Partnering teilnehmen. Bei Interesse an einem Treffen mit dem Unternehmen melden Sie sich bitte über das PARTNERINGONE - Meetingsystem der Veranstaltung an, um einen Termin zu vereinbaren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Für Investoren:



Hernan Levett

Chief Financial Officer

Spexis AG.

+41 61 567 16 00

IR@spexisbio.com



Raimund Gabriel

MC Services

spexis@mc-services.eu

+49 89 210 228 0 Für Medien:



Dr. Stephan Feldhaus

Feldhaus & Partner

+41 79 865 92 56

feldhaus@feldhaus-partner.ch





Dr. Brigitte Keller/Laurie Doyle

MC Services

spexis@mc-services.eu

Europa: +49 89 210 228 0

USA: +1 339 832 0752 Über Spexis Spexis (SIX: SPEX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung und Sitz in Allschwil, Schweiz. Das Unternehmen legt seinen strategischen Fokus auf seltene Krankheiten und Onkologie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.spexisbio.com. Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Spexis-Managements beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der Finanzlage und der Performance von Spexis, abweichen. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Spexis lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

