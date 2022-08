DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

VIB Vermögen AG: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,85 Euro pro Aktie



31.08.2022 / 07:30 CET/CEST

Ordentliche Hauptversammlung 2022



VIB Vermögen AG: Ordentliche Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,85 Euro pro Aktie Dividende steigt um knapp zwölf Prozent auf 0,85 Euro je Stückaktie

Vorstand und Aufsichtsrat werden mit deutlicher Mehrheit entlastet

Gerichtlich bestellte Aufsichträte durch Wahl im Amt bestätigt

Alle Tagesordnungspunkte entsprechend der Empfehlung der Verwaltung beschlossen

Verlängerung der Bestellung von Herrn Rainer Hettmer als Vorstand bis 30. Juni 2024 Neuburg/Donau, 31. August 2022 - Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der VIB Vermögen AG, einer auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierten Gesellschaft, waren rund 73 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Der gemeinsame Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, eine Dividende in Höhe von 0,85 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie wahlweise als Bar- oder Aktiendividende auszuschütten, erreichte eine Mehrheit von 99,97 Prozent. Damit ist die Dividende um knapp zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.



Die Vorstände des Geschäftsjahres 2021, Herr Martin Pfandzelter und Herr Holger Pilgenröther wurden mit einer Zustimmungsquote in Höhe von 96,05 Prozent entlastet. Alle Aufsichtsratsmtiglieder während dieses Zeitraumes wurden ebenfalls mit großer Mehrheit enlastet. Darüberhinaus wurden die zum 13. April 2022 im Zuge der Übernahme der Anteilsmehrheit an der VIB Vermögen AG durch die DIC Asset AG gerichtlich bestellten Mitglieder des Aufsichtsrats, Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt sowie Frau Sonja Wärntges, durch ihre Wahl im Amt bestätigt.



Mit großer Zustimmung wurde die BDO AG in München zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2022 gewählt. Eine große Mehrheit erhielten auch die Vorschläge für die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und für die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals. Auf Grundlage des neuen genehmigten Kapitals können bis zu 13.855.004 neue Aktien ausgegeben werden.



"Wir freuen uns sehr, dass unser Dividendenvorschlag mit großer Mehrheit beschlossen wurde. In diesem Jahr danken wir unseren Aktionären mit einer Auszahlung von 0,85 Euro je Stückaktie für Ihr Vertrauen in die VIB Vermögen AG und überlassen Ihnen wie im Jahr zuvor, ob sie die Dividendenzahlung in bar oder als Aktiendividende erhalten möchten. Erfreulich ist ferner der große Zuspruch, den unsere Aufsichtsmratsmitglieder Frau Sonja Wärntges und Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt erhalten haben. Gemeinsam mit ihren Gremiumskollegen den Herren Ludwig Schlosser und Jürgen Wittmann werden sie ihre wichtige Aufgabe konstruktiv und vertrauensvoll wahrnehmen", sagt Dirk Oehme, Vorstand der VIB Vermögen AG.



In der anschließenden konstituierenden Aufsichtsratssitzung wurden Herr Ludwig Schlosser als Aufsichtsratsvorsitzender und Herr Jürgen Wittmann als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt. Die Bestellung von Herrn Rainer Hettmer als Vorstand wurde bis 30.06.2024 erlängert.



Die Veröffentlichung des Bezugsangebots erfolgt am 31.08.2022. Bezugspreis und -verhältnis werden am 09.09.2022 bekanntgegeben. Alle Unterlagen zur Aktiendividende sind veröffentlicht unter https://www.vib-ag.de/aktiendividende.





Kontakt



Investor Relations:

VIB Vermögen AG

Anja Landes-Schell

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-961

Fax: + 49 (0)8431 9077-1961

E-Mail: anja.landes-schell@vib-ag.de





Profil der VIB Vermögen AG



Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr 25 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market).



Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

31.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

