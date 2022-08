Mladá Boleslav (ots) -› ŠKODA AUTO hat gestern in Prag vor 450 internationalen Gästen seinen neuen Markenauftritt und seine neue Konzeptstudie VISION 7S präsentiert› Fotos der Veranstaltung stehen auf der ŠKODA Media-Seite (https://www.skoda-media.de/pmappen/0/) zum Download bereitŠKODA AUTO hat gestern in Prag einen konkreten Ausblick auf die Entwicklung des Unternehmens in den kommenden Jahren gegeben. ŠKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Klaus Zellmer, ŠKODA Vorstand für Sales und Marketing Martin Jahn und das Team von ŠKODA Design um Chefdesigner Oliver Stefani präsentierten vor 450 internationalen Gästen eine neue Designsprache, ein neues Logo sowie ein umfangreiches Update der Corporate Identity. Außerdem zeigte der Automobilhersteller seine neue Konzeptstudie VISION 7S.Auf der ŠKODA Media-Seite stehen neben der Pressemappe (https://www.skoda-media.de/pmappen/0/) auch Bilder der Veranstaltung (https://www.skoda-media.de/pmappen/22008/) zum Download bereit. Die Aufzeichnung der ŠKODA Explore More Events finden Sie hier (https://www.skoda-storyboard.com/de/unternehmen-de/skoda-praesentiert-die-konzeptstudie-vision-7s/).Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5309275