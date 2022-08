Die Langzeitergebnisse der multizentrischen, internationalen LINC-3-Studie haben gezeigt, dass die Behandlung mit Isturisa (Osilodrostat) die Normalisierung des Cortisolspiegels aufrechterhält und von den meisten Patienten mit Cushing-Syndrom gut vertragen wird.

Recordati Rare Diseases gab heute die Veröffentlichung der Langzeitergebnisse der offenen Verlängerungsphase der Phase-III-Studie LINC 3 mit Isturisa im European Journal of Endocrinology bekannt.1 Diese Daten unterstützen den langfristigen Nutzen von Isturisa bei der Erhaltungstherapie von Patienten mit Cushing-Syndrom und bestätigen Isturisa als wirksame und gut verträgliche orale Therapie. Isturisa ist in der EU für die Behandlung erwachsener Patienten mit endogenem Cushing-Syndrom2 indiziert, einer seltenen und belastenden Erkrankung mit Hypercortisolismus, die durch ein Hypophysenadenom (Morbus Cushing) verursacht wird.3

Die Phase-III-Studie, LINC 3, war die bisher größte prospektive Studie mit einem Hemmstoff der adrenalen Steroidogenese. Insgesamt 106 der 113 Patienten, die die 48-wöchige Kernphase abgeschlossen hatten, entschieden sich dafür, Isturisa während der Verlängerungsphase weiter zu erhalten. Die Verlängerungsphase endete, nachdem alle Patienten =72 Wochen der Behandlung abgeschlossen oder die Studie abgebrochen hatten. Die mittlere Dauer der Isturisa-Behandlung vom Beginn der Kernstudie bis zum Ende der Verlängerungsphase betrug 130 Wochen (Spanne 1-245).

Zu den wichtigsten Ergebnissen, die in dem Manuskript mit dem Titel "Long-term outcomes of osilodrostat in Cushing's disease: LINC 3 study extension"genannt werden, gehören:1

Die in der Kernphase erreichte Normalisierung des mittleren freien Cortisolspiegels im Urin (mUFC) wurde beibehalten, wobei der mittlere mUFC-Wert während der gesamten Verlängerungsphase unter/gleich der Obergrenze des Normalbereichs (=ULN) war; in Woche 72 hatten 86/106 (81,1 %) Patienten einen mUFC-Wert =ULN.

Die durchschnittliche Osilodrostat-Dosis vom Beginn der Kernstudie bis zum Ende der Verlängerungsphase betrug im Median 7,4 mg/Tag (Spanne 0,8-46,6); die erhaltene Dosis stabilisierte sich während der Verlängerung, was darauf hindeutet, dass die Behandlung mit Isturisa ein anhaltendes Ansprechen bewirkt, ohne dass im Laufe der Zeit eine Dosiserhöhung erforderlich ist.

Die am Ende der Kernstudie beobachteten Verbesserungen der meisten kardiovaskulären und stoffwechselbezogenen Parameter, die mit dem Cushing-Syndrom in Verbindung gebracht werden, wurden durch die Langzeitbehandlung beibehalten oder weiter verbessert.

Die von den Patienten angegebenen Werte zur Lebensqualität (CushingQoL und Beck Depression Inventory) verbesserten sich auch während der Langzeitbehandlung weiter.

Bei den ärztlich bewerteten Schweregraden der körperlichen Manifestationen des Hypercortisolismus waren innerhalb von 12 Wochen nach der Behandlung mit Isturisa Verbesserungen zu beobachten; der Anteil der Patienten, bei denen eine Verbesserung festgestellt wurde, konnte bei längerer Nachbeobachtung beibehalten oder erhöht werden, einschließlich einer Verbesserung des Hirsutismus bei Patientinnen.

Bei Patientinnen kehrten die Östradiol- und Testosteronwerte mit zunehmender Dauer der Nachbeobachtung tendenziell auf den Ausgangswert zurück.

Isturisa wurde von den meisten Patienten gut vertragen. Es gab keine unerwarteten, unerwünschten Ereignisse (AEs) im Vergleich zu denen, die in der Kernphase beobachtet wurden; AEs von besonderem Interesse, einschließlich Hypocortisolismus-bezogener und Nebennierenhormon-Vorläufer-bezogener AEs, wurden während der Verlängerungsphase im Allgemeinen weniger häufig berichtet als in der Kernphase.

"Die Ergebnisse unserer großen Studie, bei der sich Patienten mit Cushing-Syndrom dafür entschieden haben, die Behandlung mit Osilodrostat während der Verlängerungsphase fortzusetzen, unterstützen Osilodrostat als wirksame, langfristige Behandlungsoption für Patienten mit dieser chronischen Erkrankung", so Maria Fleseriu, Professor of Medicine (Endocrinology) and Neurological Surgery and Director of the Pituitary Center at Oregon Health Science University, Portland, OR, USA. "Von besonderer Bedeutung ist, dass die fortgesetzte Behandlung mit Osilodrostat über 72 Wochen nicht nur zu einer langfristigen Normalisierung des Cortisolspiegels, sondern auch zu einer nachhaltigen Verbesserung der klinischen Anzeichen und körperlichen Manifestationen des Hypercortisolismus führte und im Allgemeinen gut verträglich war.

"Diese Daten unterstützen Isturisa als eine praktikable Option für eine langfristige medikamentöse Therapie zur Aufrechterhaltung der Kontrolle des Cortisolspiegels und der mit Hypercortisolismus verbundenen Anzeichen und Symptome bei Patienten mit Cushing-Syndrom. Sie bauen auf der Kernphase der positiven Phase-III-Studie LINC 3 auf, die 2020 im Lancet Diabetes Endocrinology veröffentlicht wurde4", erklärte Alberto M. Pedroncelli, Clinical Development Medical Affairs Head, Global Endocrinology, Recordati AG. "Recordati Rare Diseases setzt sich dafür ein, das Leben von Patienten mit dieser seltenen, schwächenden und lebensbedrohlichen Erkrankung zu verbessern. Im Namen von Recordati Rare Diseases möchte ich all jenen danken, die zu LINC 3 und dem klinischen Entwicklungsprogramm von Isturisa beigetragen haben."

Die vollständige Publikation finden Sie hier.

Über das Cushing-Syndrom

Das Cushing-Syndrom ist eine seltene Erkrankung, die durch chronisch erhöhte Konzentrationen von Cortisol im Blutplasma verursacht wird, die entweder aus einer exogenen (z. B. Medikamente) oder einer endogenen Quelle stammen.5 Morbus Cushinge ist die häufigste Ursache des endogenen Cushing-Syndroms und entsteht durch eine übermäßige Sekretion von adrenokortikotropem Hormon aus einem Hypophysenadenom, einem Tumor der Hypophyse.5,6 Die Diagnose des Cushing-Syndroms wird häufig erst mit Zeitverzögerung gestellt, was zu einer Verspätung bei der Behandlung der Patienten führt.7 Patienten, die über einen längeren Zeitraum einem überhöhten Cortisolspiegel ausgesetzt sind, weisen vermehrt Komorbiditäten im Zusammenhang mit dem Herz-Kreislauf- und Stoffwechselsystem auf, die folglich die Lebensqualität verringern und das Sterberisiko erhöhen.3,6 Zur Linderung der klinischen Symptome, die mit einer übermäßigen Cortisolexposition einhergehen, besteht das primäre Behandlungsziel beim Cushing-Syndrom in der Senkung des Cortisolspiegels auf einen normalen Wert.8,9

Über LINC 3

LINC-3 ist eine prospektive, multizentrische, 48-wöchige Studie mit einer 8-wöchigen, doppelblinden, randomisierten Entzugsphase zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von Isturisa bei Patienten mit Morbus Cushing. Die Bewertung der Ansprechrate des mUFC-Werts, die Veränderung des mUFC-Werts, die Veränderung der kardiovaskulären und stoffwechselbezogenen Parameter, die Veränderung der von den Patienten berichteten Ergebnisse, die Veränderung der körperlichen Manifestationen des Hypercortisolismus sowie die allgemeinen und unerwünschten Ereignisse 'von besonderem Interesse' wurden als sekundäre Endpunkte einbezogen. An LINC 3 nahmen 137 Patienten mit persistierendem oder rezidivierendem Morbus Cushing oder mit neu aufgetretener Erkrankung teil, die nicht für eine Operation in Frage kamen.4

Über Isturisa

Isturisa ist ein potenter oraler Inhibitor der 11ß-Hydroxylase (CYP11B1), dem Enzym, das den letzten Schritt der Cortisol-Biosynthese in der Nebenniere katalysiert.2 Isturisa ist in Form von 1-mg-, 5-mg- und 10-mg-Filmtabletten erhältlich.2 Isturisa, für die Behandlung erwachsener Patienten mit endogenem Cushing-Syndrom in der EU zugelassen..2

Isturisa wurde am 9. Januar 2020 von der Europäischen Kommission zur Vermarktung zugelassen. Detaillierte Empfehlungen zur Anwendung dieses Produkts finden Sie in den Verschreibungsinformationen.2

