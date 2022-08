DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Immobilien

The Grounds Real Estate Development AG erwirbt Wohnimmobilie mit Nachverdichtungspotenzial in Berlin-Lichtenberg



31.08.2022 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CORPORATE NEWS The Grounds erwirbt Wohnimmobilie mit Nachverdichtungspotenzial in Berlin-Lichtenberg - Bestehendes Wohngebäude mit 22 Wohneinheiten und Baugenehmigungen

für Dachgeschossausbau und Hofbebauung - Beliebte Wohnlage im Weitlingkiez mit sehr guter Verkehrsanbindung - Übernahme des Bestands in das Anlagevermögen sowie Verkauf neu

entstehender Wohnungen geplant Berlin, 31.08.2022 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat gestern den Kaufvertrag für den Erwerb einer Wohnimmobilie in Berlin-Lichtenberg unterzeichnet. Auf dem Grundstück steht zurzeit ein Wohnhaus mit 22 Wohnungen. Darüber hinaus bietet das Objekt Potenzial für die Schaffung weiterer Wohneinheiten. Im Dachgeschoss des Bestandsgebäudes entstehen durch entsprechende Ausbaumaßnahmen vier Dachgeschosswohnungen. Zudem wird im Hofbereich ein weiteres Wohngebäude mit 23 Wohneinheiten und einer vermietbaren Fläche von ca. 1.620 Quadratmetern errichtet. Mit den Baumaßnahmen wurde bereits begonnen. The Grounds beabsichtigt, das bereits vorhandene Wohngebäude mit 22 Wohnungen in seinem Bestandsportfolio zu halten, während die neu entstehenden vier Dachgeschosswohnungen und die 23 Wohneinheiten des Neubaus Selbstnutzern und Kapitalanlegern zum Kauf angeboten werden sollen. Das Objekt liegt in einer ruhigen Seitenstraße mit sehr guter Verkehrsanbindung an die Stadtmitte Berlins. S- und U-Bahn sowie der Bahnhof Berlin-Lichtenberg sind fußläufig in wenigen Minuten erreichbar, und die Fahrzeit bis zum Alexanderplatz beträgt mit der U-Bahn nur 15 Minuten. Der von Gründerzeitbauten geprägte Weitlingkiez ist eine Wohngegend, die in den vergangenen Jahren stark an Beliebtheit gewonnen hat und ein vielfältiges Gastronomieangebot bietet. "Das Wohngrundstück hat uns vor allem wegen seiner attraktiven Lage, des vorhandenen Nachverdichtungspotenzials und des bereits geschaffenen Baurechts überzeugt", sagt Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds. "Wir sind sicher, dass die neu entstehenden Dachgeschoss- und Neubauwohnungen bei Selbstnutzern und Kapitalanlegern auf reges Interesse stoßen werden."



Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com



Investor Relations:

UBJ GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de



Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

10179 Berlin

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Web: www.rueckerconsult.de

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

