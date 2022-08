Die Sanktionen gegen Russland zeigen volle Wirkung. Gazprom schüttet Milliarden an Dividenden nach Rekordgewinn aus. Finanzkrise bei Wien Energie eskaliert. Das Loch in der Bilanz weitete sich von 6 auf 10 Mrd. Euro aus. Snap leidet unter der Konjunkturschwäche und dem Datenschutz. Rund 20 % der Belegschaft soll entlassen werden.Der asiatische Aktienhandel entwickelt sich am Mittwoch uneinheitlich. Während der Nikkei 225 Index Verluste verzeichnet, können sich der KOSPI und Taiwan Weighted Index deutlich ins Plus vorarbeiten. Auch der Terminmarkt zeigt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...