(shareribs.com) London 31.08.2022 - Die Ölpreise lagen am Dienstag deutlich unter Druck, bedingt durch die wieder erstarkten Konjunktursorgen der Marktteilnehmer. In den USA meldete das API einen leichten Anstieg der Rohölbestände. Das private American Petroleum Institute meldete gestern Abend einen Anstieg der Rohölbestände in den USA um 593.000 Barrel. Im Vorfeld erwartet wurde ein leichter Rückgang. ...

