Unterföhring (ots) -Joko Winterscheidt verliert seine Sendung erneut. Im Finale muss sich der Original-Moderator gegen Schauspielerin Nilam Farooq geschlagen geben. "Wer stiehlt mir die Show?" setzt seine sehr starke Performance fort und begeistert mit überragenden 20,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalten 4,43 Millionen Zusehende (Nettoreichweite ab 3 J.) das Quiz mit Joko Winterscheidt ein. Mit einem Tages-Marktanteil von sehr starken 12,4 Prozent (14-49) gewinnt ProSieben den Dienstag.Nilam Farooq moderiert am Dienstag "Wer stiehlt Nilam Farooq die Show?"Sie stiehlt Joko den Job: Kommenden Dienstag (6. September 2022, 20:15 Uhr) wird Schauspielerin Nilam Farooq zur Moderatorin der ProSieben-Quizshow. In "Wer stiehlt Nilam Farooq die Show?" darf sie Jokos Quiz ganz individuell nach ihren Wünschen gestalten.Joko Winterscheidt wechselt erneut als Kandidat hinter das Ratepult. Dort muss er gegen Olli Schulz, Fahri Yardim und Wildcard Laura (25, aus Frankfurt a. Main) in acht Quiz-Kategorien versuchen, das Finale zu erreichen und die Show gegen Nilam Farooq zu gewinnen. Im Staffel-Finale von WSMDS quizzen die Kandidat:innen um das Cover eines eigenen Rätselhefts, das einen Tag nach der Show im Zeitschriftenhandel erhältlich sein wird."Wer stiehlt Nilam Farooq die Show?" - Dienstag, 6. September 2022, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 31.08.2022 (vorläufig gewichtet)