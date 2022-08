Der DAX dürfte zur Wochenmitte weiter mit der runden Marke von 13.000 Punkten ringen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch 30 Minuten vor dem Auftakt 0,51 Prozent höher auf 13.027 Punkte. Am Vortag hatte es der DAX nach zwischenzeitlich deutlichen Zuwächsen am Ende des Tages nicht geschafft, die 13.000 Zähler zu verteidigen. Für den August zeichnet sich gemessen an der vorbörslichen Indikation aktuell ein Verlust von etwa 3,4 Prozent ab.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie ...

