In der Schweiz, Deutschland und Österreich sind die Heizölpreise im Vortagesvergleich gesunken. Mit 0,6 Rappen pro Liter in der Schweiz am meisten, gefolgt von Deutschland mit einem Rückgang von durchschnittlich 0,45 Cent pro Liter Heizöl. China hat erneut mehrere Millionen Menschen betreffende Lockdowns verhängt, welche die Angst der Märkte vor einer Rezession schüren und damit die Ölpreise senken. ...

