Die Bullen schwingen heute bei Ballard Power eindeutig das Zepter. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund vier Prozent nach vorne. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 7,90 EUR. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 7,15 EUR. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Bestätigung. Demnach befindet sich Ballard Power in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie ...

