Noch am Dienstag hätte es für die Aktie von Nel ASA kaum düsterer aussehen können. In einem anhaltend unfreundlichen Marktumfeld mussten die Bullen nach langem Kampf die wichtige charttechnische Linie bei 1,20 Euro aus der Hand geben und es roch bei dem Titel bereits nach Absturz. Die allgemeine Stimmung war auch gestern an der Börse nicht sehr viel besser, dennoch trauten die Käufer sich aus der Deckung.Die Aktie von Nel ASA (NO0010081235) konnte gestern spontan um 4,5 Prozent zulegen und sich damit bis auf 1,22 Euro verbessern. Nennenswerte ...

