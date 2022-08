Mainz (ots) -Neues Gesicht im "ZDF-Morgenmagazin": Am Montag, 5. September 2022, 5.30 Uhr, begrüßt erstmals Sara El Damerdash die Zuschauerinnen und Zuschauer zum frühmorgendlichen Informationsmagazin live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Die 34-Jährige moderiert künftig die Frühschiene des "ZDF-Morgenmagazins" von 5.30 Uhr bis 7.00 Uhr. Sie folgt in dieser Aufgabe auf Mirjam Meinhardt, die seit März dieses Jahres als Hauptmoderatorin des "ZDF-Mittagsmagazins" im Einsatz ist.Andreas Wunn, Leiter der ZDF-Redaktion "Tagesmagazine Berlin": "Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können sich am frühen Morgen auf eine ebenso kompetente wie sympathische Moderatorin freuen. Mit Sara El Damerdash haben wir unser 'Moma'-Moderationsteam bestens verstärkt."Sara El Damerdash: "Eine spannende journalistische Herausforderung, am frühen Morgen die frischen Informationen aus der Nacht und vom Vorabend zu präsentieren. Und dann noch einen aufgeweckten Ausblick auf den Tag zu geben, das macht die Sendung so reizvoll."Sara El Damerdash, Jahrgang 1988, war zuletzt als Reporterin im ZDF-Landesstudio Bremen tätig. Nach einem Redaktionsvolontariat im ZDF hatte die gebürtige Berlinerin zuvor von 2019 bis 2020 als Redakteurin für das "ZDF-Morgenmagazin" und für "heute - in Europa" gearbeitet. Sara El Damerdash hat Kultur- und Politikwissenschaften studiert und einen Master in Nordamerikastudien.Das "ZDF-Morgenmagazin" ist seit 30 Jahren Anlaufstelle für alle, die gut informiert in den Tag starten wollen. Im wöchentlichen Wechsel mit dem "ARD-Morgenmagazin" bietet die dreieinhalbstündige Sendung montags bis freitags von 5.30 bis 9.00 Uhr ein vielseitiges Informationsangebot aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Von 7.00 bis 9.00 Uhr wird das "ZDF-Morgenmagazin" in wechselnden Konstellationen von Dunja Hayali, Mitri Sirin, Harriet von Waldenfels und Andreas Wunn moderiert.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazin"ZDF-Morgenmagazin" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5309404