Leichte Kursverluste verzeichnet gegenwärtig der SDAX . Der Index verliert 76 Punkte. Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger zur Stunde nicht in Kauflaune. Der SDAX verzeichnete einen Abschlag in Höhe von 0,68 Prozent. Zuletzt notierte das Kursbarometer bei 11.864 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...