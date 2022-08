Der chinesische E-Autobauer BYD, dessen Fahrzeuge bald auch in Deutschland zu haben sein werden, hat im ersten Halbjahr 2022 seinen Gewinn verdreifacht. Weil Starinvestor Warren Buffett seine Anteile reduziert, crasht die Aktie trotzdem. Ende 2022 will BYD, Chinas E-Auto-Marktführer, auch in Deutschland durchstarten. Begonnen werden soll mit drei Modellen. Nähere Details will BYD aber erst im Herbst ...

