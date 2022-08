München (ots) -Bei MagentaTV gibt es ab 1. September täglich Livesport auf "MS Sport". Der neue Sender ist für alle MagentaTV Kunden ohne Aufpreis inklusive.Mit Start der FIBA EuroBasket am 1. September bietet die Telekom auf ihrer TV-Plattform MagentaTV auf Programmplatz 50 (bei Standardbelegung) den neuen Livesport Kanal "MS Sport" an. MagentaTV Kunden sehen dort regelmäßig ausgewählte Livespiele aus dem Angebot von MagentaSport kostenlos. Den Gesamtumfang von über 2.000 exklusiven Live-Events pro Jahr aus den Bereichen Fußball, Basketball und Eishockey kann man weiterhin über das kostenpflichtige Abo MagentaSport sehen. "MS Sport" steht dabei für alle Arten von Mannschaftssport.Gezeigt werden auf dem neuen Sender, der von der thinXpool TV GmbH redaktionell verantwortet wird, zunächst die Top-Spiele bei der Basketball-Europameisterschaft, insbesondere alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Zum Auftakt trifft die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag auf Frankreich - ab 19.45 Uhr live aus Köln. Der Sender präsentiert bereits ab 14.20 Uhr die Partien der deutschen Gruppe mit Bosnien/Herzegowina gegen Ungarn sowie Slowenien gegen Litauen. Auch Finalrunden-Spiele mit deutscher Beteiligung stehen bei MS Sport auf dem Programm.Zur FIBA EuroBasket ist die Telekom exklusiver Medienpartner in Deutschland und zeigt alle Spiele auf ihren Plattformen MagentaTV und MagentaSport. Die deutschen Spiele sind für alle Fans kostenfrei zu empfangen.Jeden Tag Live-Sport bei MS Sport bei MagentaTVAuch nach der FIBA Eurobasket bietet der Sender MS Sport täglich exklusiven Livesport - ausgewählte Top-Partien und Konferenzen aus der 3. Liga, der Frauen Bundesliga, der Deutschen Eishockey Liga sowie aus der Basketball Bundesliga und Euroleague. Dazu Spiele der deutschen Nationalmannschaften im Eishockey und Basketball sowie ausgewählte Inhalte aus FC Bayern.TV Live. Ergänzend dazu gibt es jede Woche Highlight-Sendungen, Features, Dokus und Interview-Formate.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/5309615