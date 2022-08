Toyota hat beschlossen, in Japan und den USA bis zu 730 Milliarden Yen (ca. 5,6 Milliarden US-Dollar) in die Batterieproduktion für Batterie-elektrische Fahrzeuge zu investieren, die zwischen 2024 und 2026 beginnen soll. Mit diesen Investitionen will Toyota seine Batterie-Produktionskapazitäten insgesamt um bis zu 40 GWh erhöhen. Dieser Schritt ist auch nötig, denn Toyota und Lexus wollen bis zum ...

