Am Vortag hieß es im Insight: "Können die Aktien von BMW über den 10er-EMA nach oben ausbrechen, wäre ein weiterer Hochlauf zum 50er-EMA zu erwarten. Ohne, dass sich etwas am Abwärtstrend ändern würde. Prallen die Aktien von BMW direkt am 10er-EMA nach unten ab, wäre ein weiterer Kursrückgang bis zum Vortagestief bei 72,06 Euro und dem Abwärtstrend folgend zur Unterstützung bei 71,50 Euro zu erwarten." ...

