Shell - Aktie auf dem Weg zum Allzeithoch?

Johannes Büttner,

Godmode-Trader.de

Aufgrund der anziehenden Ölpreise in den letzten Monaten konnte auch die Shell-Aktie besonders in diesem Jahr profitieren und davonziehen. Dabei kam es im Juni und Juli zu einem Rücksetzer, welcher im August jedoch zu weiten Teilen ausgebügelt wurde. Kann diese Rally jetzt weitergehen?



Zwar kommt es bei WTI, Brent & Co aktuell wieder zu einer Kursschwäche, dennoch bewegt sich der Ölpreis weiterhin auf einem hohen Niveau. Anfang der Woche legte dieser noch zu, was vor allen an den politischen Unruhen im Irak und Libyen lag. Diese Instabilitäten könnten sich auf das ohnehin knappe Angebot negativ auswirken. Zudem spielt der Ukraine-Krieg sowie die Russlandsanktionen eine weiterhin gewichtete Rolle. Ebenfalls sorgten Äußerungen Saudi-Arabiens, die auf eine künftige Drosselung der Fördermenge durch Opec+ schließen lassen, für einen Preisaufschlag. Auf der anderen Seite herrscht jedoch die Sorge, dass die erwartete Abkühlung der Konjunktur den Bedarf an Rohöl, Benzin und Diesel spürbar verringern dürfte.

Für Shell jedoch sind das insgesamt weiterhin konstruktive Aussichten. Zudem gilt die Aktie als weiterhin günstig bewertet.



Chart: Shell

Widerstandsmarken: 24,59 + 25,89 + 26,37 + 27,55 GBP

Unterstützungsmarken: 22,38 + 22,12 + 20,82 + 20,68 + 19,08 GBP

In dieser Woche setzte die Shell-Aktie wieder etwas zurück. Dabei geraten die Supports bei 22,12 - 22,38 GBP, der EMA50, 20,68 - 20,93 GBP sowie der EMA200 in den Fokus. Solange an diesen Marken Halt gefunden werden kann und die Käufer zurückkehren, liegt der Momentumsvorteil weiterhin bei den Bullen und ein Lauf auf 24,59 GBP sowie 25,89 - 26,37 GBP kann favorisiert werden.

Fallen die Papiere jedoch weiter zurück und auch der EMA200 wird gerissen, entsteht damit ein Sell-Signal. In der Folge müssen weitere Verluste bis auf das Zwischentief bei 19,08 GBP erwartet werden.

Shell in GBP; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 29.01.2022- 31.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Shell in GBP; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017- 31.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Maximaler Rückzahlungsbetrag

Finaler Bewertungstag Bemerkung Shell Aktienanleihe HVB725 * 100,00%** 119,80%** 23.09.2025 Zinssatz 6,60 %

*In Zeichnung bis 27.09.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.08.2022; 11:49 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Shell finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Shell - Aktie auf dem Weg zum Allzeithoch? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).