FCR Immobilien meldete endgültige Ergebnisse für das erste Halbjahr 22, die mit den im Juli veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen übereinstimmen. Die Funds from Operations (FFO) stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 35% auf EUR 5 Mio., was hauptsächlich auf die weitere Expansion des Immobilienportfolios (die Anzahl der Objekte stieg auf 103 gegenüber 99 Ende 2021), aber auch auf das erfolgreiche Management des bestehenden Portfolios zurückzuführen ist. Diese positive Entwicklung zeigt sich auch in weiteren Verbesserungen aller relevanten KPIs, wie Vermietungsquote (93,1%, +100bp), WAULT von 5,5 Jahren (von 5,4), sowie einer gestiegenen annualisierten Nettomiete von EUR 30,1 Mio. auf EUR 29,1 Mio. Ende 2021. Die Analysten von AlsterResearch sind der Meinung, dass die Ergebnisse des ersten Halbjahres 22 eine komfortable Grundlage für das Erreichen oder sogar Übertreffen der Prognosen von AlsterResearch für 2022 darstellen. Die Analysten empfehlen weiterhin KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 22,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/FCR%20Immobilien%20AG





