Bis zu 13 Prozent haben die Aktien von BYD an der Heimatbörse in Hongkong am Mittwoch zwischenzeitlich abgegeben. Das hängt vor allem mit Warren Buffetts Berkshire Hathaway zusammen, die wie gestern bekannt wurde, Anteile an dem Autobauer verkauft hat. Dennoch gibt es auch positive Nachrichten. BYD will noch im vierten Quartal eine neue Premiummarke auf den Markt bringen. Das berichtete die lokale Mediengruppe Yicai vergangene Woche. Dickes Minus ...

