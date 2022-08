Münster (ots) -Das ist Premiere: Bei der letzten Ziehung der Lotterie Eurojackpot im August (30. August) wurde der Jackpot erstmals an einem Dienstag geknackt. Über 20 Millionen Euro gehen nach Hessen.Erster Jackpotgewinn am DienstagEin Spielteilnehmer aus Hessen ist der Glückspilz, der als einziger Tipper europaweit die richtigen Gewinnzahlen 18, 27, 41, 45 und 49 sowie die beiden Eurozahlen 7 und 9 auf seinem Tippschein hatte. Der Betrag von 20.059.640,50 Euro macht ihn zum zwanzigfachen Millionär. Er ist damit nicht nur der 23. Millionär aus Hessen bei der Lotterie Eurojackpot, sondern auch der erste Tipper, der bei einer Dienstagsziehung den Jackpot knacken konnte.Mit der Produktänderung Ende März dieses Jahres wurde mit dem Dienstag neben dem Freitag eine zweite Ziehung pro Woche bei der Lotterie Eurojackpot eingeführt. Die jetzt beendete Jackpotphase war die Siebte seit der Einführung der Dienstagsziehung. Bei allen vorherigen Jackpotperioden wurde die Gewinnklasse 1 bei Freitagsziehungen geknackt.Glücksmonat AugustDer jüngste Gewinn im ersten Rang stammt ebenfalls aus dem August und liegt nur drei Ziehungen zurück: Am 19. August gingen rund 16,8 Millionen Euro nach Dänemark. Im laufenden Monat gab es zu dem am 12. August einen Gewinn von rund 45,6 Millionen Euro in Polen.Gewinn im zweiten Rang nach DänemarkIn der Gewinnklasse zwei erzielte am Dienstag ein weiterer Tipper aus Dänemark einen sechsstelligen Betrag. Hier liegt die Gewinnsumme bei 822.316,70 Euro.Nächste Ziehung am FreitagDie nächste Ziehung findet bereits am kommenden Freitag (2. September) statt. Dann startet der Eurojackpot wieder mit einer Jackpotsumme von zehn Millionen Euro. Tipps können bis 19 Uhr in den Lotto-Annahmestellen sowie im Internet unter www.eurojackpot.de möglich (je nach Bundesland kann der Annahmeschluss abweichen).Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5309749