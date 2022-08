Frankfurt/Main (ots) -Die Eliteschule des Sports Oberwiesenthal wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der Sparkassen-Finanzgruppe mit dem Titel "Eliteschule des Jahres 2021" ausgezeichnet. Im Rahmen des Sommer Grand Prix der Nordischen Kombination, der am vergangenen Wochenende in Oberwiesenthal gastierte, übergaben Herr André Leonhardt (Vorstandsvertreter Erzgebirgssparkasse) und Frau Laura Hohmann-Kießler (DOSB) den mit 10.000 Euro dotierten Preis an die Vertreterinnen des Gymnasiums, Frau Ute Ebell, der Oberschule, Frau Simone Seibt, und des Sportinternates, Frau Heidi Kowarik.Als eine von aktuell 43 Eliteschulen des Sports (EdS) erhielt die im Erzgebirge gelegene Eliteschule bereits zum zweiten Mal nach 2007 (damals gemeinsam mit Oberhof) die Auszeichnung "Eliteschule des Jahres".Sie überzeugte den Steuerkreis der Eliteschulen des Sports und die Sparkassen-Finanzgruppe mit einer kontinuierlichen Verbesserung der vorhandenen Rahmenbedingungen, durch die Kinder und Jugendliche neben der schulischen Laufbahn auch ihre Leistungssportkarriere unter bestmöglichen Voraussetzungen weiter vorantreiben können.Mit dieser großen Überraschung starten Ute Ebell und ihr Team gerne ins nächste Schuljahr: "Wir sind sehr stolz, dass wir den Titel zum zweiten Mal nach 2007 erringen konnten, zudem ist das für uns Ansporn für die zukünftige Arbeit an unserer Eliteschule. Um hervorragende sportliche Leistungen erbringen zu können, muss das Gesamtpaket stimmen, muss man sich im Wohnumfeld wohlfühlen, müssen schulische Aufgaben erfüllbar sein und durch Fördermaßnahmen unterstützt werden. Die ausgezeichneten Ergebnisse unserer ehemaligen sowie auch der aktuellen Sportschüler*innen im schulischen und sportlichen Umfeld zeigen, dass beides vereinbar ist."Dass die Eliteschule des Sports Oberwiesenthal mit ihrer Arbeit maßgeblich zum Erfolg zahlreicher Olympionik*innen beigetragen hat, belegen die kontinuierlichen Erfolge ehemaliger Schüler*innen in der Weltspitze. Dazu zählen unter anderem:- Denise Herrmann, Olympiasiegerin im Biathlon- Katharina Hennig, Olympiasiegerin im Skilanglauf- Julia Taubitz, Doppelweltmeisterin im Rennrodeln und Olympiateilnehmerin- Eric Frenzel, dreifacher Olympiasieger in der Nordischen Kombination und- Axel Jungk, olympischer Silbermedaillengewinner im SkeletonFür André Leonhardt ist die wiederholte Auszeichnung der Kaderschmiede eine Bestätigung des Engagements der Sparkassen-Finanzgruppe: "Seit vielen Jahren engagiert sich die Erzgebirgssparkasse in der finanziellen Unterstützung des Wintersports im Erzgebirge, insbesondere in der Talente- und Nachwuchsförderung. Mit der Eliteschule des Sports haben wir dafür eine herausragende und ausgezeichnete Einrichtung vor Ort, die schon viele Talente zu Weltmeister*innen und Olympiasieger*innen gemacht hat. Wir sind sehr stolz, zu dieser Erfolgsstory ein kleines Stück beigetragen zu haben."Auch Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport im DOSB, betont die große Bedeutung dieses etablierten Förderkonzeptes für den Nachwuchs: "Ohne besondere Schulen, die die hohen Anforderungen des Leistungssports in Verbindung mit der Schulkarriere umsetzen wollen und können, haben wir in zahlreichen Sportarten keine Chance, im langfristigen Leistungsaufbau die Weltspitze zu erreichen. Athletinnen und Athleten der Eliteschule des Sports in Oberwiesenthal leisten seit vielen Jahren einen beeindruckenden Beitrag zum Erfolg des Team D und unseren olympischen Bilanzen. Wie zuletzt auch bei den Winterspielen in Peking, bei denen mehrere Athlet*innen, die die Eliteschule des Sports in Oberwiesenthal besucht haben, olympische Medaillen gewinnen konnten. Diese großartigen Erfolge sind ein Beleg für die gelungene partnerschaftliche Kooperation von Bildungs- und Sportsystem und die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten vor Ort. Ihnen gilt ein besonderer Dank. Ebenso danken möchte ich der Sparkassen-Finanzgruppe, die seit 1997 als wertvoller Partner die Eliteschulen des Sports unterstützt."Pressekontakt:Deutscher Olympischer Sportbund e.V.VerbandskommunikationOtto-Fleck-Schneise 1260528 Frankfurt am MainT +49 69 6700-255F +49 69 6702-317presse@dosb.dewww.dosb.deOriginal-Content von: Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64977/5309862