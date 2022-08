Wien (www.fondscheck.de) - Asset Manager müssen mitunter an vielen Fronten kämpfen, so die Experten von "FONDS professionell".Als Stichworte würden "Regulierung" oder "Börsenkapriolen" genügen. Mit einer Sache müssten sie sich im Gegensatz zu Versicherungsgesellschaften kaum befassen: Beschwerden von Kunden bei der Schlichtungsstelle. Die Ombudsstelle für Investmentfonds habe im vergangenen Jahr zwar einen Anstieg der Verbraucherbeschwerden verzeichnet - aber nur um zwei auf gerade einmal 83 Eingaben, wie aus dem Jahresbericht des Ombudsmanns hervorgehe. Zudem sei die Schlichtungsstelle lediglich in 56 Fällen tatsächlich zuständig gewesen. ...

