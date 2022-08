LONDON, Aug. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Meco Limited (Mecobit) stellte im August 2020 auf einer elitären Einführungsveranstaltung im Hong Kong Technology Bureau das mit Spannung erwartete Ultimate Solar Power System (ein Solarstromsystem mit erstaunlichen Backups und Minern für Kryptowährungen) vor.



Compact Solar Station Solar Panel Kit (Complete) Solar Array M4000 hebt eines der einprägsamsten solarbetriebenen Krypto-Geräte der Welt hervor. Unverzichtbare Geräte, die den Betrieb aufrechterhalten oder sich auf Geräte wie Haushaltsgeräte, Wäschetrockner, Swimmingpoolpumpen oder Ladegeräte für Elektroautos, oder sogar Ausrüstung für das Mining von Kryptowährungen auswirken. Wir sind auf der Suche nach einer Lösung für die globalen Probleme der Abbaustoffe fossiler Energieträger und des hohen Stromverbrauchs. "Dies verbessert die Art und Weise, wie wir an Vorstellung und Planung herangehen. Außerdem muss dieser Fortschritt für den Kunden zumutbar sein", sagte B. FRANCI, CEO von MECO LIMITED.

Da der auf Solarenergie ausgerichtete Teil der kontrollierten Hash-Rate scheinbar leicht zu entwickeln ist, sehen viele das Potenzial für eine nachhaltige Stromnutzung beim Bitcoin-Mining als einen Kreislauf der Gerechtigkeit - Mecobit gibt dem Mining von Kryptowährungen einen extremen Schub, indem es die Mission ermöglicht, nachhaltigen Strom zu nutzen. Der denkbar billigste Strom wird dazu führen, dass mehr Aufgaben ausschließlich auf umweltfreundliche Quellen wie die Solarenergie ausgerichtet werden.

Hauptmerkmale unserer Miner:

? Meco Rack:

Kapazität: BTC-4850 TH/s, ETH/ETC-20000 MH/s

Kalkulation: SHA256, Ethash

8 x Nvidia RTX 3090 (einschließlich Garantie)

2 x Mining-Frame/Regal

3 x 930 W 110-220 V vollständig modulare Stromversorgungen.

? M100 Miner:

Hash-Rate: BTC 450 TH/s, ETH/ETC 2000 MH/s

Leistung: 1400 Watt

Kalkulation: SHA256, Ethash

Verbindung: Ethernet/Wireless

? M200 Miner

Hash-Rate: BTC 650 TH/s, ETH/ETC 2300 MH/s

Leistung: 1800 Watt

Kalkulation: SHA256, Ethash

Verbindung: Ethernet/Wireless

Über Mecobit

Das Unternehmen wurde 2015 mit dem Ziel ins Leben gerufen, ein solarbetriebenes Mining von digitalen Währungen zu schaffen und der Welt vorzuführen. Je nach Neigung des Miners können Ethash, SHA-256 oder Scrypt-Innovationen genutzt werden. Nach Angaben der Organisation handelt es sich um das absolut erste solarbetriebene Projekt zum Abbau digitaler Währungen auf der Welt. "Wir müssen den Markt für Solarladegeräte aufmischen, indem wir mehr Leistung zu einem angemesseneren Preis anbieten, den man noch vor Kurzem nicht für möglich gehalten hätte." - B. Franci (Gründer). Mecobit hat seinen Sitz in der Chiswick High Road in London, Großbritannien, und verfügt über Standorte in verschiedenen städtischen Gemeinden auf der ganzen Welt, auch in den USA. Weitere Informationen über die Organisation und ihre Projekte finden Sie auf der Website der Organisation www.mecobit.com

Kontakt: Ben Lukas, ben.lukas@mecobit.com, 852-3001 1453